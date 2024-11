Sostenibilità e sviluppo. Convegno in sede Bper

La sostenibilità come fattore di sviluppo per le imprese. È questo il titolo del seminario, in programma domani dalle 14.45 nella sala Magrini della banca Bper, in corso Giovecca 65. L’evento è promosso dalla fondazione e dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ha ricevuto il patrocinio della Camera di Commercio Ferrara-Ravenna ed è sostenuto da Eutekne e Bp studio. Il pomeriggio di lavori, dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine, Riccardo Carrà e del vicepresidente della Camera di Commercio, Paolo Govoni, sarà suddiviso in quattro sessioni tematiche. La prima – nella quale saranno relatrici le esperte, Susanna Zaniboni e Anna Verlicchi – sarà dedicata a un excursus sui cenni all’evoluzione del contesto e la nuova Csrd tra obblighi e volontarietà per le imprese.