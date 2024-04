Spaccio e associazione a delinquere: deve scontare 5 anni in carcere

Dovrà scontare cinque anni e undici mesi in carcere per spaccio e associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga, il pregiudicato quarantanovenne che è stato arrestato nel pomeriggio di venerdì dai carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi. Gli uomini dell’Arma hanno rintracciato l’uomo presso la casa del fratello, dove da quasi due anni si trovava agli arresti domiciliari. L’uomo, dunque, è stato nuovamente arrestato come disposto nell’ordine di carcerazione emesso venerdì scorso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura presso la Corte d’Appello di Bologna. Il provvedimento scaturisce da una condanna a sette anni di reclusione per spaccio e associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga, emessa a carico dell’uomo dalla Corte d’Appello di Bologna nell’aprile dello scorso anno e divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per Cassazione. L’uomo era stato coinvolto in una indagine amplissima da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (DDA) di Bologna che abbracciò i territori di Bologna, Ferrara e Ravenna, arrivando in Lombardia, e portò a nove misure cautelari in carcere e ad altri dodici indagati in stato di libertà per reati gravissimi legati al traffico di droga in particolare hashish e marijuana. Per questa ragione nel pomeriggio di venerdì, il pregiudicato italiano quarantanovenne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi e portato alla Casa Circondariale di Ferrara dove sconterà la propria pena.