Spal, irrompe il finanziere del New Jersey

Joe Tacopina plana a Ferrara con un nuovo socio di peso in Spal. Il suo nome è molto italiano: si chiama Marcello Follano. Si tratta di un finanziere, di un giovane broker del New Jersey che ha fatto fortuna a Wall Street ed è atteso in città, probabilmente al Paolo Mazza per vedere l’incontro tra Spal e Juventus Next Generation. Al momento esce invece di scena la famiglia Bazzoni, primo partner di Tacopina nell’avventura ferrarese dell’avvocato nelle persone dei fratelli Alex e Lorenzo, quest’ultimo consigliere di amministrazione.

I fatti. Come certificato dal bilancio luglio 2022-giugno 2023, al termine del campionato scorso Tifi srl, la società che dal principio della dirigenza-Tacopina detiene la proprietà del cento per cento della Spal, ha immesso nuova liquidità a copertura di debiti per l’ammontare di 13 milioni e 800 mila euro, in pratica coprendo un passivo salito a 13,9. Tifi decide anche un aumento del capitale sociale di Spal dai 50.000 euro iniziali a 6 milioni e 50mila, che si è reso necessario in seguito alla così ingente perdita di esercizio. Contestualmente, la stessa Tifi riceve una lettera di manifestazione di interessi da parte della holding Tacollano LLC (soci Tacopina e Follano, come si desume dalla denominazione), pronta a sottoscrivere l’aumento di capitale al suo posto, mentre Tifi dichiara a quel punto di non sottoscriverlo, acconsentendo all’intervento della Tacollano LLC. Di fatto, si tratta di passaggi tecnici che consentono a Follano di entrare in società con Tacopina, lasciando liberi i Bazzoni che erano in Tifi ma in Tacollano non risultano. Quest’ultima holding ha poi provveduto a programmare il versamento di quei 6 milioni (mentre Tifi rimane con i suoi cinquantamila): un milione e mezzo sono già stati immessi da Tacollano in Spal, mentre il restante verrà conferito in due parti, a febbraio e poi in aprile 2024. In questo modo esce quasi di scena con Tifi il primo finanziatore Alex Bazzoni, cui subentra in società con Tacopina il finanziere del New Jersey.

La Tacollano ha sede in Delaware, il primo dei cinquantuno stati a stelle e strisce, dove la fiscalità è prossima allo zero (come in Texas e in altri stati del Paese, dove la tassazione varia dall’uno all’altro: in Delaware ha sede anche la holding proprietaria del Milan).

Follano è un importante broker che muove milioni di dollari. Recentemente è anche incorso in una disavventura: poco prima di Natale è stato accusato insieme ad altri colleghi di aver effettuato offerte fraudolente relativamente a investimenti in società di pre-offerte pubbliche iniziali. In pratica Sec, la Consob statunitense, imputa ai cinque di aver prospettato a investitori l’assenza di commissioni anticipate sulle loro operazioni finanziarie, salvo ritrovarsi accusati di averne trattenute per un totale di 88 milioni. Si tratterebbe però di un procedimento civile, destinato a fissare un risarcimento, e non di una vicenda penale. Come va letto l’arrivo di Follano? Affiancherà Tacopina o gli subentrerà nel tempo?

Il bilancio 2022-23, si diceva, chiude con 13,9 milioni di perdite: a fronte di ricavi per 23,6 le uscite sono di 36,6. La voce più rilevante è quella per i 190 stipendi tra tesserati e non, 45 più del 2021. Cessioni, l’introito principale è dato dai 2,5 milioni per la cessione allo Spezia di Esposito: i 4,9 di Prati saranno inclusi nel prossimo bilancio. Spendendo un altro milione nelle infrastrutture Tacopina è vicino ai 30 in meno in tre anni. Con la retrocessione in C.