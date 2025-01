Standard elevati,. Cadf ottiene il rating di legalità

La società Cadf ha recentemente ottenuto, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Rating di legalità. Il Rating di legalità rappresenta un sistema di valutazione che assegna un punteggio ad un’organizzazione in base al suo standard di legalità, nonché alle sue pratiche etiche. La sua attribuzione richiede perciò il rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese e misura, premiandola, una gestione aziendale trasparente, etica e virtuosa, combinando dati oggettivi e soggettivi, inclusi rapporti finanziari, risultati delle ispezioni, rispetto delle normative ambientali, pratiche di gestione dei dipendenti e coinvolgimento in controversie legali. Le aziende in possesso del rating di legalità possono tra l’altro godere di benefici nell’accesso a risorse e opportunità in ambito sia pubblico che privato.