’Stati generali dell’editoria e dintorni’ a Grisù

Ultima giornata oggi per "Grisù 451 | Festival delle parole" a cura di Paolo Panzacchi, con due incontri dedicati al mondo della letteratura e all’editoria – la tavola rotonda dedicata a Luigi Bernardi, scrittore poliedrico che ha segnato quarant’anni di editoria italiana, e il terzo appuntamento degli ’Stati generali dell’editoria e dintorni’ –, la premiazione delle opere finaliste al Concorso nazionale editi Grisù 451 e il reading musicale con il cantautore Omar Pedrini, Federico Scarioni e Davide Apollo.

Si comincia alle 16 con gli scrittori Patrick Fogli e Antonio Paolacci coordinatori con Paolo Panzacchi della tavola rotonda ’Ricordando la figura di Luigi Bernardi’, una riflessione a 360° sul lavoro di scrittore, editore, consulente, sceneggiatore, talent scout bolognese a cui si deve, fra l’altro, la diffusione dei manga e del noir francese in Italia. In occasione di questo incontro l’attore Giulio Costa del teatro Ferrara Off, propone un estratto da ’Senza luce’, regia di Michele Collina, una piece teatrale nella quale si affrontano i temi più cari a Luigi Bernardi: ciò che spinge l’uomo al crimine, l’intercambiabilità nel rapporto vittima/carnefice, l’inesorabile lucidità del ragionamento di chi, commesso un misfatto, sembra voler dire: ’potrebbe accadere a chiunque’.

Dopo le due edizioni bolognesi arriva a Ferrara, alle 17.30, il terzo incontro degli “Stati generali dell’editoria e dintorni” a cura degli autori Massimo Carlotto e Patrick Fogli, con la moderazione di Riccarda Dalbuoni, dedicato alla situazione del mercato editoriale italiano.

Alle 19 si scoprirà chi sarà il vincitore della seconda edizione del Concorso nazionale romanzi editi Grisù 451 tra i finalisti: Aa.Vv., ’Tremenda vendetta’ (Morellini); Antani & Mascetti, ’Le eredità del male’ (Golem); Giuseppe Foderaro, ’Se tutti diventassero re’ (Arkadia); Silvia Grossi, ’Mercoledì ti ucciderò’ (Laurana); Enrico Losso, ’Dove si nascondono le rondini’ (Garzanti); Giada Trebeschi, ’Fino alla fine di noi’ (Oakmond Publishing).

Si chiude la kermesse letteraria di 4 giorni alle 21.30 con il reading musicale di Omar Pedrini – cantautore bresciano che contribuì al successo della band Timoria – con Federico Scarioni e Davide Apollo sulle righe di ’Cane sciolto’ (Senza vento). Modera Alberto Petrelli.