Statua della Madonna arriva in elicottero, malore uccide scout

Durante l’attesa della statua della Madonna di Fatima, che stava arrivando in elicottero su un prato a Copparo, nel Ferrarese, il capo scout Luciano Leonardi, 53 anni, è stato colto da un malore improvviso. Agricoltore, sposato e padre di due figli, Leonardi stava sistemando i bambini in fila per accogliere la statua, quando si è accasciato a terra. Trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di Cona, è morto poco dopo. Figura storica del gruppo scout ‘Copparo 1’, viene ricordato come un esempio di dedizione e umanità.