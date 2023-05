Strade, asfalti per 700mila euro Ecco la mappa

Sono partiti in queste ore i lavori di asfaltatura in via Francesco Luigi Ferrari, nel tratto dal civico 8 all’ incrocio con la rotatoria tra via Eridano e via Diamantina. Il cantiere ‘inaugura’ un nuovo pacchetto manutenzioni da 700mila euro, che porterà al rifacimento del manto stradale anche di altre arterie del territorio, dentro e fuori le mura. A tal fine interventi sono e saranno previsti anche in porzioni di corso Isonzo (controviale), di via Boccacanale di Santo Stefano e nelle vie Matteo Maria Boiardo, Tito Strozzi, Camilla Ravera, Gianbattista Canani (nel tratto da via Boldrini a fondo chiuso), Montebello (da Corso Giovecca a via Mascheraio), Porta Romana e Ugo Bassi. L’impresa appaltatrice, la Coromano Srl di Bertinoro, opererà in via Ferrari per circa una settimana, per la riqualificazione della strada in entrambi i sensi di marcia. Durante i lavori sarà interdetto il transito veicolare. Successivamente si procederà anche alla realizzazione della nuova segnaletica orizzontale. "Si tratta - spiega l’assessore Andrea Maggi - di un asse importante, soprattutto a servizio dell’area industriale vicina al casello di Ferrara Nord, alla quale abbiamo dato priorità. Nei prossimi giorni partirà anche un pacchetto di interventi con altre arterie previste. Una specifica azione di tutela è prevista anche per il decoro delle vie del cuore storico di Ferrara".