"Strade colabrodo, nessuno fa nulla. Anas o Provincia, si decidano"

Un conflitto di competenze tra Provincia e Anas impedisce di risolvere in tempi dignitosi il problema della viabilità a Voghenza e Montesanto. Lo segnala il Comune di Voghiera. E spiega: "Sul territorio che ho amministrato in questi ultimi cinque anni ci sono alcune situazioni di criticità che riguardano le strade e che non competono al Comune: il nostro compito è stato e sarà ancora quello di sollecitare gli enti competenti a predisporre gli atti necessari per le manutenzioni, da svolgersi il più presto possibile". Ed entra nel dettaglio: "In particolare abbiamo segnalato più volte alla Provincia lo stato di ammaloramento della provinciale 37, sia per il tratto urbano di via Europa – in particolare nel centro abitato di Voghenza – che per il tratto in direzione della statale 16 a Montesanto. Al riguardo abbiamo ricevuto più volte rassicurazioni di intervento sia per il tramite del presidente che del dirigente del settore interessato, i quali ci hanno confermato che le procedure di affidamento dei lavori in argomento sono in corso, pur non potendo stabilire esattamente i tempi di intervento, che dipendono anche dallo svolgimento di attività di verifica dei requisiti delle ditte individuate". Più complessa è la vicenda del tratto di via Massarenti. A oggi infatti l’unica cosa certa è che il comune di Voghiera non ha la titolarità di quel tratto di strada. "Di fatto Provincia e Anas devono ancora accordarsi – sottolinea il Comune – per definire le rispettive competenze e, come conseguenza di ciò, nessuno di questi può intervenire per la manutenzione stradale né può rilasciare autorizzazioni per interventi pubblici o privati (passi carrai, attraversamenti), privando i frontisti dei diritti riconosciuti a tutti i gli altri cittadini".

Franco Vanini