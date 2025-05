Studenti a lezione di educazione civica in prefettura

Il prefetto Marchesiello ha ricevuto a palazzo Giulio d’Este gli studenti delle classi II A, II B e II E dell’Istituto tecnico Copernico-Carpeggiani, accompagnate dalla docente e referente Alessandra Ugolini. Il prefetto ha illustrato i compiti e le responsabilità del ruolo prefettizio, soffermandosi sulle funzioni della prefettura come Ufficio Territoriale del Governo. Particolare attenzione è stata dedicata al dialogo con le realtà locali e al supporto offerto in situazioni di crisi, come calamità naturali o eventi di rilevanza pubblica. L’iniziativa si inserisce nel programma di educazione civica promosso da prefettura e scuole.