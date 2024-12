Stufa cade sul tappeto, fiamme nell’appartamento. Due gli intossicati lievi: uno è minorenne

GAVELLO

La stufetta elettrica che cade sul tappeto, la scintilla, le fiamme che coinvolgono anche il divano e l’incendio che divampa in tutta la casa. E’ success ieri intorno alle 13 nel centro di Gavello, la frazione di Bondeno che dista circa quindici chilometri dal capoluogo, in una casa abitata da sei persone tra le quali alcuni minori, che si affaccia sulla strada principale. Sul posto sono arrivati molti mezzi dei vigili del fuoco, da San Felice sul Panaro, da Cento e i volontari del distaccamento di Bondeno. Da quanto racconta una delle residenti, il fuoco è stato spento inizialmente dal padre, un uomo di 56 anni, che si è precipitato sul fuoco cercando in tutti i modi di spegnere le fiamme, con secchi d’acqua. Sul posto, oltre ai pompieri, sono arrivate l’auto medica e l’ambulanza, ma l’uomo non ha accettato il ricovero.

Nel frattempo però, dall’auto medica, i sanitari davano ossigeno ad un quindicenne, anche lui residente nella casa, che aveva respirato i fumi dell’incendio. Al momento dell’innesco delle fiamme, fortunatamente, parte della famiglia con il bimbo più piccolo, si trovava all’esterno dell’abitazione, nel giardino. E’ stato il capofamiglia ad accorgersi di quello che stava avvenendo, mettendo mano tra le fiamme, e allertando i soccorsi che sono giunti sul posto. Gavello infatti, una frazione che si trova al confine con la provincia di Modena, non è facile ed immediata da raggiungere per i mezzi di soccorso. I pompieri, con uomini e mezzi, si sono però precipitati sul posto prestando un lavoro accurato anche nella messa in sicurezza dell’abitazione che si trova oltretutto attaccata ad altre abitazioni che si affacciano sulla strada principale. cl.f.