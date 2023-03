Su ’Lavoro per te’ offerte e servizi

Un impiego in un click. L’Agenzia regionale per il lavoro fa sapere che un modo veloce per accedere a tutte le offerte di lavoro disponibili sul territorio c’è e si chiama Lavoro per Te. Accedere al portale è semplice, basta solo munirsi di Spid (Sistema Pubblico di Identità) o Cns (Carta nazionale dei servizi) o Cie (Carta d’identità elettronica). Da qui i cittadini e le cittadine potranno consultare tutte le offerte di lavoro presenti e candidarsi autonomamente inviando il proprio curriculum. Dal portale inoltre è possibile accedere ai servizi amministrativi (scaricare il percorso lavoratore, rilasciare la Did, firmare il patto di servizio online), accedere all’agenda e prenotare un appuntamento con il centro per l’impiego, accedere agli strumenti di orientamento online, aderire al programma Garanzia giovani, compilare il curriculum vitae e la lettera di presentazione, convalidare il proprio progetto di tirocinio e consultare i corsi di formazione finanziati e autorizzati in Emilia Romagna.

Da oggi si può accedere al servizio anche tramite l’app direttamente da dispositivo mobile, consultando ogni giorno le offerte di lavoro, filtrandole in base alle proprie necessità. È possibile ricevere offerte personalizzate, candidarsi, ricevere notifiche su appuntamenti e attività dei centri per l’Impiego regionali e informazioni sulle iniziative dell’Agenzia regionale lavoro e insieme verificare e scaricare il percorso lavoratore. Per maggiori informazioni visita il sito dell’Agenzia regionale lavoro: https:www.agenzialavoro.emr.itlavoro-per-te.