Sul palco Or Bareket Quartet con la prima di ’Yōm’

È in programma per stasera alle 21.15 il secondo appuntamento del Jazz Club Ferrara in collaborazione con Bologna Jazz Festival, per il quale salirà sul palco del Torrione ’Or Bareket Quartet’ in occasione della prima assoluta del tour di presentazione del nuovo disco ’Yōm’. Il concerto promette una sintesi di diversi linguaggi filtrati dal suo background cosmopolita e dalla coesione con il talento di alcuni fra i più interessanti musicisti della nuova generazione. Compongono Or Bareket Quartet Godwin Lewis, sax alto e soprano, Lex Korten, pianoforte, Or Bareket, contrabbasso, e Savannah Harris, batteria. Negli anni il Torrione, incrociando la rotta artistica che si muove tra Tel Aviv e New York, ha ingaggiato molti compositori e performer israeliani, contribuendo a valorizzarne il talento e riscuotendo gli apprezzamenti del pubblico. Or Bareket, nato a Gerusalemme, cresciuto tra Buenos Aires, Tel Aviv e gli Stati Uniti, è un artista eclettico che spazia tra molteplici linguaggi nella sua formazione jazzistica.