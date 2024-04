Sulle pareti il Palio rivive tra note e video

Manca sempre meno al tanto atteso videomapping che prenderà vita sulle pareti del Palazzo Ducale dal 2 al 5 maggio, omaggio al Palio di Ferrara. E sabato 4 maggio lo spettacolo si moltiplica: l’esperienza visiva si amplifica con il dj set di Lorenzo de Blanck, che dalle 22.30 darà vita a un live set musicale unico, dedicato all’evento, suonando per la prima volta dal balcone della Sala dell’Arengo del Palazzo Municipale che si affaccia sulla piazza.

"Sarà un onore prendere parte a questo spettacolo e suonare nella mia città – spiega il dj ferrarese, Lorenzo de Blanck –. Le musiche che ho scelto si uniranno nel racconto che Andrea Bernabini & Sara Caliumi, insieme al music designer Davide Lavia, hanno progettato per lo spettacolo di videomapping ‘D’Arme & d’Amore’ a Ferrara. Per la prima volta le persone potranno ballare in questa suggestiva location, unendo la musica a una delle tradizioni più importanti di questa città".

Amante del vinile, ma anche delle nuove tecnologie, Lorenzo viene dalla musica house ed è sempre alla ricerca di nuove sonorità, che elabora anche grazie ai numerosi viaggi che lo portano a suonare in giro per il mondo. Storico dj del Simple di Ferrara, dallo scorso anno è stato scelto dalla discoteca Cocoricò di Riccione come dj resident per l’evento ‘Cocoricò On The Beach’. A partire dal 2 maggio e fino al 5 maggio, ogni sera dalle 21 all’una di notte, la nuova installazione multimediale di video arte trasporterà gli spettatori nell’atmosfera del Palio. Andrea Bernabini & Sara Caliumi, insieme al music designer Davide Lavia, propongono un nuovo show, che coinvolgerà la facciata e la torre di Palazzo Ducale. Le ogni sera dalle 21, con replica ogni 20 minuti (ultima proiezione alle 00:40).