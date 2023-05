Superstrada, buche da record e gomme forate dopo la pioggia

La lunga fila di auto ferme cadute nei ’crateri’ disseminati sulla superstrada Ferrara-Mare sia all’altezza di Masi Torello che a Lagosanto. Le buche, scavate dalla pioggia intensa, hanno costretto a un intervento di emergenza i tecnici di Anas, che hanno dovuto rattopparle. I ’crateri’ colmi di acqua ieri sono diventati un pericolosissimo tranello, costato soldi e tanta paura a sei automobilisti che ci sono finiti dentro. In fila indiana, accostati al marciapiede, gli sventurati piloti hanno fatto la conta dei danni: tutte le vetture — anche quelle con pneumatici più larghi — avevano le ruote squarciate, altre anche i cerchi rotti. E i meno fortunati si sono ritrovati con la carrozzeria rovinata. La polizia stradale è dovuta intervenire per regolare il traffico e occuparsi dei disagi. I tratti pericolosi sono stati, come detto, oggetto di interventi immediati. Ma, ovviamente, ancora una volta sui social si sono riversate le critiche degli automobilisti, stanchi delle condizioni della superstrada.

Dalla superstrada agli stabilimenti balneari, il maltempo ha colpito anche sulle spiagge. Nicola Bocchimpani, presidente dei balneari di lido degli scacchi, pomposa e delle nazioni, fa sapere che Il ripascimento delle spiagge (conosciuto anche come ’rifornimento’) non sta funzionando. Il materiale, inserito con dei lavori dalla Regione, è stato portato via dal maltempo di questi giorni. Il ripascimento consiste nel versamento artificiale di sabbia - ghiaia su una costa erosa.

m.r.