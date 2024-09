La tartaruga marina "Piadina" è tornata libera

Ferrara, 25 agosto 2024 – La tartaruga “Piadina” è tornata in mare stamattina nelle acque davanti al Circolo Nautico Volano nell’omonimo lido del comune di Comacchio. Si tratta di una piccola tartaruga di circa 4 chili lunga 32 centimetri che dopo essere rimasta intrappolata nelle reti a strascico e rischiato di morire affogata, era stata curata, per un paio di mesi, all’ospedale delle tartarughe di Fondazione Cetacea a Riccione.

La tartaruga "Piadina" è tornata in mare

Prima della liberazione da un corso gratuito per fornire le adeguate informazioni per facilitare il soccorso delle tartarughe marine ferite e spiaggiate, tenuto da Giulia Bondesan, responsabile del progetto DelTa Rescue e Sauro Pari presidente di Fondazione Cetacea. E' indispensabile potenziare la sensibilità ambientale nei confronti della tartaruga Caretta caretta che ormai tende a modificare sempre più verso l’alto Adriatico i siti dove deporre le uova, con alcuni studiosi che ipotizzano possa farlo anche sulla vicina Isola dell’Amore a Goro.

La sua presenza in Adriatico non solo è incredibilmente affascinante, ma è vitale per l’equilibrio degli ecosistemi marini e costieri. Nel pomeriggio via a una veleggiata aperta a tutti senza scopi competitivi, per commemorare la scomparsa del velista Umberto Miserocchi, fra i primi fautori dei progetti di vela terapia per persone diversamente abili. Promotore e attore di tutte le iniziative di pulizia delle spiagge che hanno poi stimolato tante altre organizzazioni ambientali e instancabile velista aiutando molti ad avvicinarsi alla vela.