"Teatro Borgatti, in Comune ci sono dilettanti allo sbaraglio"

"Scherzi a parte? No comune di Cento amministrato dal Pd". Così comincia l’intervento del capogruppo Fd’I a Cento Francesca Caldarone (foto) sulla questione del Teatro Borgatti. "Accade – prosegue – solo nei comuni amministrati da dilettanti allo sbaraglio, di vedere atti pubblici cancellati dall’albo pretorio, proprio com’è accaduto pochi giorni fa a Cento sulla vicenda legata ai lavori di restauro del Teatro Borgatti. I cittadini hanno diritto alla trasparenza, finora negata dal sindaco, che continua a non rispondere alle nostre 10 domande, tutte volte a chiarire una vicenda che presenta troppi lati oscuri. L’azienda privata sostiene di avere delle ragioni, il sindaco afferma il contrario. Lo dimostri in un dibattito pubblico in consiglio comunale".