Tenerina, coppia e mandurlin nel paniere Deco

La tenerina, il mandurlin dal pont, il brazadlin, la coppia ferrarese, la ricciola e il pasticcio di maccheroni: sono le eccellenze ferraresi inserite nel paniere dei prodotti De.C.O. (Denominazione comunale di origine) il cui iter è stato avviato nel 2021 al fine di valorizzare le produzioni tipiche artigianali e di cultura agro-alimentare ed enogastronomica locali. Il percorso per l’istituzione del marchio De.C.O., di cui la città era priva, è stato presentato ieri mattina dall’assessore alle attività produttive Angela Travagli: nell’arco di soli tre anni, grazie alla virtuosa collaborazione tra il Comune e numerosi soggetti quali l’associazione Strada dei Vini e dei Sapori, l’istituto alberghiero Orio Vergani, lo Ial, le associazioni di categoria, le pro loco e alcuni operatori del settore, sono state attribuite denominazioni comunali di origine De.C.O. a sei prodotti espressione della tipicità locale e a due importanti manifestazioni. Oltre ai prodotti tipici già citati, completano il quadro le manifestazioni ‘Ferrara Food Festival’ e ‘Autunno Ducale’, che ospitano tradizionalmente iniziative e esposizioni di promozione dei prodotti tipici e momenti di rievocazione storica locale. Le De.C.O. sono certificazioni attribuite dal Comune a prodotti e lavorazioni che hanno lo scopo di suggellare con un’attestazione di tipicità il legame con il territorio e le sue tradizioni, senza alcuna sovrapposizione con le denominazioni protette più note a livello europeo. L’iniziativa persegue non solo la valorizzazione della culture, delle produzioni e delle tipicità locali, ma intende proporsi come sostegno alle attività produttive, al tessuto economico del territorio e alla promozione della cultura locale, creando importanti occasioni di marketing territoriale con virtuose ricadute sull’intera comunità.

j.c.