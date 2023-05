Tensione tra tifosi dopo Spal-Parma: agente ferito

Ferrara, 13 maggio 2023 – Al termine della partita tra Spal e Parma due gruppi di tifosi hanno cercato lo scontro fisico provando a forzare il cordone di sicurezza posto in alcune vue a ridosso dello stadio. Alcuni tifosi estensi avrebbero lanciato sassi, bottiglie ed altri oggetti oltre le barriere divisorie verso gli ultras crociati. Sarebbero poi intervenute intervenuti le forze dell'ordine per riportare la situazione sotto controllo.

Uno degli agenti sarebbe stato colpito con una cinghia da uno dei tifosi spallini proprio nel momento in cui le forze dell'ordine stavano cercando di evitare che i tafferugli degenerassero. L'agente, trasportato in ospedale non sarebbe in gravi condizioni. Sull'episodio sta ora indagando la questura. L'obiettivo, tramite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona è quello di rintracciare gli autori degli scontri.