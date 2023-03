Tentato omicidio, il 27enne dal giudice

Comparirà a breve davanti al giudice Giacomo Bovolenta, il 27enne fermato nella notte tra venerdì e sabato per tentato omicidio e detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane, al culmine di una lite le cui cause sono ancora in fase di accertamento, aveva assalito un amico 28enne colpendolo prima con un dardo da balestra al collo e poi alla schiena e alla spalla con un machete. Il tutto mentre la vittima lasciava la villetta di via Sacche, a Bosco Mesola, dopo aver discusso con il coetaneo padrone di casa. Dopo l’aggressione, il 28enne è stato portato all’ospedale di Cona. Ha riportato ferite gravi, ma se la caverà. Bovolenta è stato invece arrestato dai carabinieri. In casa i militari gli hanno trovato circa due chili tra marijuana e hashish. Nelle prossime ore comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida.