Torna la Fiera dell’asparago. Undici giorni di sapori e iniziative

MESOLA

Sabato prenderà il via la trentaduesima edizione della Fiera dell’Asparago, un evento atteso con grande entusiasmo. Durante le unidici giornate in programma, gli organizzatori hanno preparato un ricco programma di iniziative e intrattenimenti per tutte le età, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e valorizzare uno dei suoi prodotti tipici più pregiati: l’asparago. Le attività inizieranno alle 9 di sabato con un convegno promosso dall’associazione Cuore di Donna, seguito dalla sfilata di moda "vivere a colori".

La giornata culminerà con il taglio del nastro della kermesse da parte del presidente della Provincia e sindaco di Mesola, Gianni Michele Padovani, accompagnato dall’esercito di volontari della pro loco e dai sostenitori dell’evento. L’edizione di quest’anno si preannuncia eccezionale, con una vasta gamma di opportunità e iniziative. Dagli stand della pro loco, pronti ad accogliere 400 persone per far degustare i prodotti tipici locali, alle proposte dei ristoranti del luogo. Dalle visite guidate alle escursioni in bici, dalla degustazione dell’ostrica Mignon del 23 aprile agli intrattenimenti musicali, con il romagnolo Dj Sauro ,i gruppi musicali del territorio(60lire-Alinere-Dixie gang-Basta Poco-Lousiana Mud-P51Airplanes), e il festival rock del 25 aprile in ricordo di Andrea Barone, un leader silenzioso del volontariato. E ancora, una manifestazione di pesca, la mattina del 28 aprile, partite di calcio, domenica 21 aprile, il festival di danza del 27 aprile, la rassegna cinofila del 28 e la gara di ricerca del tartufo del 1 maggio.

Non mancheranno gli assaggi gratuiti di risotto all’asparago nei pomeriggi di domenica 28 e mercoledì 1 maggio, l’estrazione della tombola nelle serate del 25 aprile e domenica 28,e il convegno presso Casa Mesola di lunedì 29 aprile, sulla coltivazione dell’asparago intitolato "una potenziale opportunità per il nostro territorio".

Per tutto il periodo della fiera ci sarà l’esposizione di trattori d’epoca, il mercatino hobbistico e nella serata del 26 aprile negli stand della Pro loco la cena con delitto a premi "Sussurri nel buio: un delitto allo speakeasy".

Guendalina Ferro