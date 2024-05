Torna MiXXer, il festival di musica del Frescobaldi

Il festival miXXer del Conservatorio Frescobaldi giunge alla 17ª edizione. Ideatore e direttore artistico di miXXer è Stefano Cardi, docente al Frescobaldi. Il titolo di questa edizione è Cabaret, che fa riferimento non solo alle musiche ispirate al cabaret, come le Cabaret Songs di Britten o i Brett-Lieder di Schoenberg, ma intende suggerire quel repertorio del ‘900 e contemporaneo che cerca strade anticonformiste, curiose, allusive. Saranno presenti anche composizioni del passato che denotano affinità al tema del festival, come la Cantata del Caffé di Bach. Una caratteristica di questa edizione è l’assonanza con la mostra dedicata a Maurits Cornelis Escher curata da Ferrara Arte, che prevede domani alle 15.30 e alle 17 nel loggiato di Palazzo dei Diamanti la rappresentazione musicale ‘Geometrie sonore’. Lo stesso spazio visivo, un tavolo attorno al quale 4 esecutori leggono la musica, è utilizzato da Mauro Cardi in QO per quartetto di flauti. Dalla nuova musica italiana, a compositori delle avanguardie storiche europee, dalle trascrizioni d’autore ai brani d’ispirazione popolare dell’America Latina. I compositori ospiti del festival: Francesco Antonioni, Patrizio Barontini, Giuliano Bracci, Emilio Calandín, Mauro Cardi, Giulio Castagnoli, Guido Donati, Gian Paolo Luppi, Aurelio Samorì, Giordano Tunioli, Laura Zanoli oltre a tre studenti compositori: Luca Buzzavi, Corinne Scalambra, Antonio Stragapede. Il festival inizia oggi con il concerto alle 18 al Ridotto (3 euro intero, 1 euro ridotto under 20 e studenti del Conservatorio) e prosegue domani con la passeggiata musicale nei luoghi storici della città che inizia alle 12 nella Sala della Musica in via Boccaleone (ingresso libero) e prosegue alle 15.30 e 17 con Geometrie sonore ai Diamanti (ingresso libero), alle 16 nella Pinacoteca, ingresso solo concerto 2 euro. Si conclude alle 18 al Ridotto (3 euro intero, 1 euro ridotto). Il programma sul sito www.consfe.it