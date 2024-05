Tornano i profumi. Arriva la kermesse ’Bosco in fiore’

BOSCO MESOLA

A Bosco Mesola torna l’ormai tradizionale appuntamento con "Bosco in fiore", la festa dei fiori che per tutta la giornata di domani colorerà l’intero paese. Saranno presenti tantissime bancherelle dedicate all’esposizione e vendita di fiori e primizie. Non mancheranno, inoltre, il mercatino di hobbistica, l’area ristoro, musica ed intrattenimento, il luna park, il saggio di danza e la tombola conclusiva di 2.000 euro in buoni spendibili nelle attività commerciali aderenti. L’intero programma inizia alle 9 con la Settima Pedalata nel Boscone (con ritrovo in Piazza Vittorio Veneto) e rinfresco conclusivo per tutti i partecipanti. Dalle 10, prima fermata del Trenino di Pitoch con giro turistico per le vie del paese sino all’ingresso del Boscone della Mesola. Alle 17 ci sarà l’esibizione di ballo con i ragazzi della Scuola di danza Fly di Goro; alle 18 si prosegue con l’intrattenimento musicale con la band "Do di Matto" e a concludere il programma, alle 19, l’estrazione della tombola. Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.prolocobosco.it, e sulle pagine social dell’Associazione Turistica Pro Loco Bosco.