Trattore si ribalta nel canale Ore di ansia, arrivano i sub

È stata la ruota di un trattore agricolo (nella foto), che sporgeva dalle acque del canal Bianco, a far scattare l’allarme e i timori che un imprenditore agricolo vi fosse intrappolato sotto nel rovesciamento del pesante veicolo, ieri mattina nel tratto che costeggia la frazione di Ariano Ferrarese a Mesola. Sono state ore d’ansia, quelle vissute durante le ricerche in acqua, nelle quali sono stati impiegati anche i subacquei del nucleo sommozzatori di Bologna dei Vigili del Fuoco immersi nelle torbide acque per ore, oltre a quelli della caserma di Codigoro che, con grande cautela e attenzione, hanno poi provveduto al recupero del pesante veicolo agricolo. Sul posto in volo è giunto anche un elicottero sempre dei Vigili del Fuoco, per sorvolare la zona al fine di coadiuvare le ricerche di un eventuale corpo del malcapitato. Alla macchina dei soccorsi, guidata dai Vigili del Fuoco, hanno fattivamente partecipato anche i Carabinieri della locale caserma. Una volta fatto emergere si è scoperto che il trattore era stato rubato una settimana fa, probabilmente nella nostra provincia e nell’affannosa fuga dei ladri, forse dopo averlo caricato su un mezzo ancor più pesante, ancorato male, gli è sfuggito finendo nel canale.

c.c.