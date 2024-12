Tre auto vanno a fuoco. Paura nel parcheggio dell’ospedale del Delta

Momenti di apprensione, nel primo pomeriggio di ieri, per un incendio che ha interessato alcune auto in sosta nel parcheggio dell’ospedale del Delta. Stando alle prime ricostruzioni, le fiamme sono scaturite da una macchina a gpl per poi propagarsi fino ad arrivare a danneggiarne altre quattro in sosta a fianco. A dare l’allarme, intorno alle 13.30, sono stati alcuni utenti della struttura sanitaria che hanno visto fumo e fiamme salire dalla parte di parcheggio che si trova davanti al pronto soccorso. Sul posto sono rapidamente arrivati i vigili del fuoco. A loro il compito di domare le fiamme prima che si propagassero ulteriormente e causassero danni alle altre macchine ferme nel piazzale. Una volta messa in sicurezza l’area, sono partiti gli accertamenti per risalire alle cause dell’accaduto. Il tutto sarebbe riconducibile a cause accidentali, legate probabilmente a un malfunzionamento della prima vettura. Per averne certezza bisognerà però attendere l’esito delle verifiche da parte dei pompieri. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie dei carabinieri. Visto il luogo e l’ora, l’incendio ha creato attimi di apprensione nei tanti tra operatori, pazienti e visitatori che si trovavano al Delta e che hanno potuto assistere alla scena. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito o intossicato.