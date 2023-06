Tromba d’aria a Lagosanto, paura ma nessun danno

Ha indubbiamente creato stupore in chi si è trovato ad assistere e in chi ha visto il video del fenomeno (pubblicato sulla pagina Facebook Emilia Romagna Meteo, di cui riportiamo un’immagine), la tromba d’aria che si è formata ieri nelle campagne di Lagosanto. Fortunatamente, il vortice d’aria non ha causato danni, in quanto si è formato lontano dagli abitati e si è presto dissolto. L’accaduto, infatti, non ha richiesto interventi dei vigili del fuoco, comunque impegnati a San Giovanni di Ostellato per alcuni allagamenti.