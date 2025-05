"Troppi piccioni in centro: il Comune intervenga"

Caro Carlino, la presenza del piccione di città è ormai massiccia in ogni parte del comune di Ferrara, ma dove la situazione assume aspetti vergognosi è nel centro storico, dove i clienti di bar e ristoranti devono continuamente allontanare i piccioni per consumare in pace un pasto; con immagini come quelle allegate si potrebbe riempire un libro. Il servizio veterinario della ASL locale sostiene che una campagna di sterilizzazione, peraltro attuata in città d’arte come Siena, metta a rischio la fauna aviaria selvatica; obiezione alquanto debole in quanto per ogni merlo esistono almeno 100 piccioni quindi per debellare un tumore qualche cellula sana deve essere sacrificata. Non mi dilungo sui rischi sanitari dovuti alla zecca del piccione, vettore della malattia di Lyme, ma solo sul fatto che non una metro quadro del centro è indenne da guano nonostante la città sembri un grande porcospino per il numero di dissuasori, in gran parte inutili.

Ciò premesso, ritengo che l’amministrazione comunale ferrarese non possa più ignorare oltre questa infestazione o si potrebbe pensare che gli animalisti abbiano un potere così forte da portare il comune ad anteporre gli animali alla salute ed il decoro. Grazie per la pubblicazione, Daniele Poletti