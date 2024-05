Trovato con mezzo etto di cocaina, arrestato

PORTOMAGGIORE

Trovato con mezzo etto di cocaina dai carabinieri del Nucleo operativo di Portomaggiore. A seguito della perquisizione della sua abitazione, i militari dell’Arma hanno scoperto che un cittadino albanese di 36 anni era in possesso di quasi cinquanta grammi di cocaina, che aveva provveduto già a suddividere in una quarantina di dosi, quindi già pronta per essere messa in commercio. Sostanza stupefacente ’al dettaglio’, avrebbe fruttato una somma stimabile in circa cinquemila euro.

Durante l’accurata perquisizione dell’abitazione, i militari hanno rinvenuto anche un bilancino elettronico di precisione e materiale che di solito viene utilizzato per il confezionamento delle singole dosi. Dopo le formalità dell’arresto, l’uomo è stato accompagnato nella casa circondariale di Ferrara, in attesa che l’Autorità giudiziaria si esprimesse sulla convalida. Ieri mattina il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere.