Tutele e lavoro, due incontri per studenti

‘Orizzonti inclusivi: servizi e tutele per chi lavora’. Questo è il titolo di un’iniziativa che consiste in due pomeriggi di studio e formazione dedicati a studentesse, studenti, laureate e laureati dell’Università di Ferrara. Si terranno nelle giornate di giovedì 9 e martedì 14 maggio, entrambi dalle 14 alle 18, nella sala Consiglio provinciale in Castello. A presentare l’iniziativa la consigliera di parità della Provincia Annalisa Felletti, la delegata alle attività inerenti all’orientamento in uscita Monia Castellini, e Federica Danesi di Unife. Oltre all’adesione della Provincia, tramite la consigliera di parità, l’iniziativa è in collaborazione con Unife e Ministero del Lavoro. "L’obiettivo – ha spiegato Felletti – è di fornire un’occasione di consapevolezza sulle opportunità lavorative messe a disposizione e in particolare sui diritti e i soggetti istituzionali deputati alla tutela di chi lavora". I due incontri in Castello sI inseriscono in una serie di attività e progettualità che Unife ha già in corso. Nello specifico è stata Monia Castellini a elencare una serie di impegni dell’Ateneo espressamente dedicati a studenti e studentesse per metterli in relazione con il mondo del lavoro. "Dare strumenti per leggere le opportunità lavorative – ha aggiunto Castellini – facendo innanzitutto attenzione a quelle regolamentari rispetto alle zone grigie". In particolare si è soffermata su ‘Job sprint’, ossia il corso universitario già attivato e che l’anno prossimo diventerà a tutti gli effetti un esame complementare trasversale a tutti i corsi di laurea. Un’occasione per dare informazioni, competenze e conoscenze su una serie di aspetti e temi che vanno da come si sostiene un colloquio di lavoro, a come si compila un curriculum,

m. t.