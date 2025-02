Un dottor Jekyll in stile underground. Sipario al Nuovo

‘Jekyll and Hyde’ libero adattamento dall’opera The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde di Robert Louis Stevenson andrà in scena questa mattina alle 11.30 al teatro Nuovo. È la storia dell’estrema volontà dell’uomo di capire se stesso e la propria duplicità: luci e ombre, chiaro e scuro, bene e male. La scelta di John O’Connor è stata quella di ambientare il racconto ai giorni nostri, in una grande metropoli con i suoi ambienti underground, le sue strade, i suoi murales affiancati ai più eleganti e freddi loft. E in mezzo a questi luoghi che richiamano le ambientazioni di alcuni capolavori del cinema come Rent e The Wolf of Wall Street, ce n’è uno segreto: il laboratorio del Dottor Jekyll, dove si studia la natura dell’uomo. Tutto ciò che normalmente è collegato ai laboratori medici sarà ingigantito e reso magico.