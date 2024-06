Un Lungofiume da chef. Bregoli e i menù di Corelli

Gastronomia Bregoli e chef Igles Corelli, un tandem di successo. Lo storico negozio di alimentari di via Pomposa ha scelto di affidare al noto chef ferrarese il proprio menù per i tre eventi enogastronomici della manifestazione ‘Lungofiume’, in programma quest’estate in Darsena. Un’amicizia di lunga data, quella tra Corelli e il titolare della gastronomia Fabrizio Barbagli, che assieme alla madre Nadia porta avanti la tradizione e la qualità ferrarese in cucina dal lontano 1952. Lo chef Corelli curerà i menù della Gastronomia Bregoli per i tre eventi di ‘Lungofiume’: "Al momento sono questi i format che più si avvicinano alla gente – le parole dei due protagonisti –, ci stiamo divertendo ad elaborare le ricette e sarà un discorso legato alla tradizione e ai prodotti che già si trovano in gastronomia ma che saranno leggermente rivisitati, con forme e sensazioni differenti. È una collaborazione che si protrarrà nel tempo, sperando che il matrimonio sia vincente e che il riscontro della gente sia positivo".

"È un onore per me affidare i menù della gastronomia di famiglia allo chef Corelli – le parole del titolare Barbagli –, le gastronomie stanno cominciando a rivestire un ruolo diverso rispetto a prima, è arrivato il momento anche per noi di dare alla comunità servizi innovativi e al passo coi tempi. Ed è indubbio che per noi, oltre che per la città, questa sia una grande vetrina: era da tempo che lo chef non tornava a lavorare a Ferrara". Nato come negozio di alimentari, Gastronomia Bregoli è oggi un simbolo dell’identità ferrarese.

j. c.