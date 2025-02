Un opuscolo per dire no allo sballo

Sono arrivati a Cento, domenica scorsa, i volontari di Mondo Libero dalla Droga con il loro importante messaggio di prevenzione “La Verità sulla Droga”. Tra una maschera e l’altra, immersi nell’allegria dell’evento, i volontari, con i loro cappellini e borsette verde acqua, hanno girato per le vie del centro cittadino tra la folla che giungeva agli accessi del Carnevale, consegnando mano su mano copie gratuite di opuscoli informativi sulle droghe maggiormente i uso, come cocaina, eroina, crack, metantefamine, marjiuana, farmaci prescritti, antidolorifici e, non ultimo per importanza, sull’abuso di alcol.

"Il messaggio non è assolutamente moralistico, ma reale – spiegano i volontari –. Bisogna tener conto che oggi la droga miete sempre più vittime. Basti pensare che in Italia nel 2018 le morti per droga sono aumentate del 12,8% rispetto l’anno precedente: ben 334 vittime in un anno. Mentre, il drammatico bilancio che emerge dal Rapporto mondiale sulla droga, pubblicato dalle Nazioni Unite in occasione della Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico di sostanze stupefacenti del 2019, parla di oltre mezzo milione di morti nel mondo in un solo anno. La droga è diventata proprio problema planetario".