"Un posto lo trovo. Ma in certi orari... "

Nicola Canella abita a Massafiscaglia, studia e per andare all’università sale in carrozza. La sua linea è quella che arriva da Codigoro a Ferrara. "Potrebbe andare meglio", dice lo studente, frequenta la facoltà di ingegneria. "Il treno non è elettrificato, va a gasolio, tra i seggiolini arriva l’odore del combustibile. Le porte? No, fortunatamente quelle non danno problemi. Non si bloccano, almeno non mi è mai successo". Poi si sofferma sugli orari. "Non uso i treni delle ore di punta del mattino, in genere e per fortuna vado a lezione un po’ più tardi. Ma quando torno a casa, in genere tra le 17 e le 18, il treno è sempre molto affollato. Comunque un posto riesco a trovarlo".