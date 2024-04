Una data da ricordare ’Piccolo Principe’, 10 anni di impegno nel sociale

Nei giorni scorsi, nella sede della “Piccolo Principe” di via Maestri del Lavoro, si è tenuta la festa per i primi 10 anni della cooperativa sociale che aderisce a Confcooperative Ferrara. Da singoli professionisti, è diventata un servizio multidisciplinare prezioso per il territorio ferrarese.

Nata nel 2014, attualmente gestisce il Poliambulatorio di Neuropsichiatria Infantile e il Servizio di Audiologia e Foniatrica con sede a Ferrara e altre tre unità operative nel Comune di Codigoro, Cento e Rovigo. Una cooperativa che ha saputo interpretare i bisogni del territorio, farsene carico, garantendo un pool di operatori di alto profilo.

L’evento particolarmente partecipato ha visto la presenza dell’assessore comune di Ferrara Micol Guerrini, dell’assessore di Argenta Delia Forte, del direttore di Confcooperative Ferrara Ruggero Villani e della vice-presidente, referente per l’area sociale, Chiara Bertolasi.

Il presidente della “Coop Piccolo Principe” Simone Minichiello dopo una veloce introduzione del programma della giornata ha tenuto a specificare "come la crescita in questi anni ha riguardato non solo il volume di attività ma anche la rete con gli altri enti del terzo settore e la crescita dei servizi secondo l’ottica della territorialità e della prossimità", e ha aggiunto "molto importante ora è uno sguardo verso il futuro con una visione che tenga presente le nuove

tecnologie e modelli clinici organizzativi per una garanzia delle cure erogate in termini di qualità e di sicurezza, anche in forma pubblico-privato, e con una maggior “integrazione” possibile con il territorio a garanzia di una continuità assistenziale".

In questa giornata di anniversario, hanno portato le loro testimonianze soci fondatori e subentrati in un secondo momento, che hanno raccontato questi 10 anni di crescita ed espansione della cooperativa Piccolo Principe e hanno ipotizzato sviluppi futuri della cooperativa. Non sono mancati momenti emozionanti e di allegria tra soci, collaboratori e amici presenti alla festa. Nel giardino erano

presenti i banchetti di alcune associazioni e cooperative: Associazione Dalla terra alla luna, Cooperativa Serena, Cooperativa Azioni, Associazione Giulia.

Particolarmente toccante la performance dei ragazzi del C.S.O. “Cuore di Chisciotte”, con lettura di brani tratti dal “Piccolo Principe” di Antoine de Saint Exupéry.