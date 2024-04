"Una notte di note per la ricerca sull’atassia: danza e musica per sostenere la causa" Questa sera a Ferrara si terrà "Una notte di note" al Rivana Garden per sostenere la ricerca sull'atassia. Musica disco anni '70/'80 e ballo per ridurre lo stress. La band 'I Gnu' suonerà a favore del progetto avviato nel 2016 all'Università di Ferrara. Contributo minimo di 13 euro con apericena incluso. Prepara le scarpe da ballo e unisciti alla causa.