Una nuova sede per l’Associazione dei carabinieri

L’Associazione nazionale carabinieri di Ferrara ha trovato finalmente una sede prestigiosa e soprattutto definitiva nel centro della città. Dopo il sisma del 2012, la sede di corso Giovecca 165, Casa della Patria, fu dichiarata inagibile e, in attesa della ristrutturazione necessaria, ricevette ospitalità temporanea in un fabbricato della Diocesi. La caratteristica di temporaneità, richiamata dalla proprietà, metteva in pericolo la stessa sopravvivenza dell’associazione che svolge anche il ruolo di Coordinamento provinciale per le dieci sedi periferiche, di cui il presidente provinciale Carmelo Perez nel 2022 fu eletto per lo svolgimento di tale carica. Ed è proprio il presidente Perez che spiega come "grazie alla sensibilità dimostrata dall’amministrazione comunale di Ferrara, l’Associazione ha trovato la soluzione per la sua sopravvivenza". "Lo spazio messo a disposizione dal Comune, in Piazza del Municipio 5 - continua il presidente - garantirà la possibilità ai tanti iscritti di partecipare all’organizzazione degli eventi di carattere sociale e potrà essere utilizzato anche come museo dell’Arma, a disposizione dei cittadini e dei visitatori". Domenica è giunto il primo gruppo di visitatori, composto dai corsisti del 135 AUC del Genio della Cecchignola di Roma; qui hanno omaggiato i caduti depositando una corona d’alloro nella Torre della Vittoria, successivamente sono stati ricevuti dal presidente Perez per una visita al Museo dell’Anc. Nel prossimo autunno, terminati gli interventi necessari, verrà inaugurata la sede con l’intitolazione della stessa all’appuntato dei Carabinieri Giuseppe Vassallo, trucidato dopo la guerra, l’08 maggio del 1945.