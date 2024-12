Una pizza per i piccoli malati. È il profumo della solidarietà

Pizze appena sfornate ai piccoli ricoverati dell’ospedale di Cona grazie alla generosità di ‘Happy Pizza’ di Gualdo, che ha espresso in modo originale solidarietà e vicinanza, un’iniziativa rivolta ai bimbi ricoverati nei reparti pediatrici, con il coinvolgimento dei commercianti del territorio e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. La consegna delle pizze è avvenuta ieri mattina, portate da Salvatore Chindamo, titolare della pizzeria ’Happy Pizza’ di Gualdo, il bis dell’iniziativa dell’anno scorso, pizze calde appena sfornate e portate ai piccoli ricoverati dell’ospedale di Cona. La consegna è avvenuta in Area Accoglienza, in presenta del personale sanitario dei reparti, che ha poi provveduto a distribuire le pizze ai bambini.

L’iniziativa aveva come obiettivo quello di far sentire la vicinanza della popolazione ai bambini che, in questo momento delle feste, affrontano il difficile percorso della malattia. L’esercizio commerciale di Gualdo si era già reso protagonista in passato di altre iniziative benefiche, sempre rivolte al mondo della sanità. Infatti, con il progetto "pizza solidale" – in collaborazione con Voghiera Soccorso – aveva consegnato pizze gratis al personale sanitario impiegato nei reparti Covid dell’ospedale di Cona.