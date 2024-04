Unife, ecco i conferimenti. Laurea Honoris causa a Salvi: "Continua attività di ricerca"

Laurea magistrale Honoris causa in Economia e management per la creazione di valore a Marco Salvi, presidente e amministratore delegato di Unacoa, "per meriti imprenditoriali e la continua attività di ricerca e sperimentazione". Ieri la cerimonia per il conferimento del titolo nell’aula magna di Giurisprudenza con la lettura della motivazione affidata a Massimiliano Mazzanti, direttore del dipartimento di Economia e management di Unife. "Il nostro Ateneo – questa la soddisfazione della rettrice, Laura Ramaciotti – ha riservato il titolo illustre della laurea Honoris causa a personalità, che si sono distinte con il loro operato, contribuendo allo sviluppo della scienza, in tutte le discipline, o in generale al progresso della società. Per questo siamo onorati di poter insignire Marco Salvi di questo titolo accademico onorifico, per aver contribuito allo sviluppo e alla crescita del mercato ortofrutticolo italiano a livello nazionale ed internazionale, anche operando all’interno di società, consorzi e associazioni di settore. Gli importanti risultati che ha raggiunto, sono anche il frutto di uno stile relazionale che mette al centro le persone e la loro capacità di lavorare insieme a un progetto comune, unendo serietà professionale a un profilo fatto di competenza concreta e di capacità di ascolto". A seguire lo stesso Salvi ha tenuto la lectio magistralis dal titolo: ’Frutticoltura in Italia: passato, presente e prospettive future attraverso l’esperienza Salvi’.

Nella stessa giornata sono stati conferiti poi i titoli di professore emerito e onorario conferiti dal Ministero dell’università e della ricerca per premiare l’intera carriera accademica, contraddistinta da un lungo impegno didattico, scientifico, istituzionale. I titoli consegnati sono stati proposti dai diversi dipartimenti di ateneo e sono stati conferiti a docenti ordinari con almeno 20 anni di servizio prestato nel caso di professore emerito e con almeno 15 anni nel caso di onorario. La cerimonia è stata aperta dal saluto della rettrice e e dalla laudatio del direttore di Economia Mazzanti. A ricevere i titoli di professori emeriti sono stati Patrizio Bianchi del dipartimento di Economia e Management, Roberto Gambari di Scienze della vita e biotecnologie, Vincenzo Scarano Ussani e Paolo Trovato, entrambi del dipartimento di Studi umanistici. Il titolo di professoressa onoraria è stato conferito a Maria Teresa Borgato del dipartimento di Matematica e Informatica.