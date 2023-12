Unife, la rettrice tra le "donne più influenti"

La rettrice di Unife Laura Ramaciotti è stata scelta dal Corriere della Sera tra le donne più influenti del 2023. Nella selezione compaiono le più alte cariche istituzionali europee e nazionali, premi Nobel e scienziate. Il contrasto al gender gap, sempre in coerenza con preparazione e competenze, e temi collegati come la disparità salariale, sono – secondo il quotidiano – i temi che hanno contraddistinto l’attività della rettrice in questo anno. Il quotidiano milanese sottolinea che "in seicento anni di storia, l’università di Ferrara non aveva mai avuto una donna ai suoi vertici: lei, professoressa di Economia, ne è diventata rettrice. Si è sempre occupata di politiche per la valorizzazione della ricerca pubblica e di Terza Missione, di economia per la scienza e delle dinamiche di Open Science, proprietà intellettuale e imprenditorialità innovativa. Con uno sguardo speciale rivolto al ruolo delle donne, cercando di affrontare temi come la disparità salariale e il gender gap: nell’ateneo oggi il tasso di iscrizione delle studentesse ai corsi di laurea Stem supera il 50%". Ramaciotti è rettrice per il sessennio 2021/2027. Laureata in Economia e commercio a Bologna, è ordinaria di Economia applicata a Unife, di cui dal 2018 ha diretto il dipartimento di Economia e management. Si è sempre occupata di politiche per la valorizzazione della ricerca pubblica e di Terza Missione, di economia per la scienza e delle dinamiche di Open Science, proprietà intellettuale e imprenditorialità innovativa, ricoprendo in questi ambiti numerosi incarichi: presidente del Consorzio Futuro in Ricerca, vicepresidente dell’Associazione italiana degli incubatori universitari e delle Business plan competition e membro esperto dell’osservatorio sulla valorizzazione della ricerca nella fondazione Crui.