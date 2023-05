Unife per la Romagna Lauree, esami e tasse Ecco le agevolazioni per studenti in difficoltà

Il cuore di Unife batte per la Romagna flagellata dall’alluvione e per i tanti studenti provenienti dalle zone più colpite. Per far fronte all’emergenza, l’ateneo ha adottato i primi interventi di natura sia didattica che economica. Una solidarietà rimarcata anche dalla rettrice Laura Ramaciotti, che ha rinnovato la sua "vicinanza a tutti coloro che si trovano a dover superare, insieme alla propria famiglia, questo momento così drammatico". Per quanto riguarda le ultime lezioni del semestre in corso, l’università raccomanda l’adozione di una delle modalità di erogazione a distanza. Si può scegliere tra la didattica in modalità mista (contestualmente in presenza e in streaming, con il docente in aula), la didattica solo in streaming (totalmente a distanza, nel caso in cui il docente non riesca a raggiungere l’aula) o didattica in modalità asincrona, attraverso una videolezione registrata. "La straordinarietà della situazione – fanno sapere dall’ateneo – giustifica che anche per i corsi di studio con obbligo di frequenza esclusivamente in presenza sia possibile l’utilizzo di tecnologie e-learning, con acquisizione della lista degli studenti connessi".

Capitolo esami e lauree della sessione estiva. Gli esami orali e scritti si svolgeranno in presenza. Esclusivamente per gli studenti residenti nelle zone colpite dall’alluvione sarà possibile adottare la modalità a distanza, trasmettendo una richiesta motivata al docente responsabile dell’insegnamento; in tali casi il docente avrà la facoltà di modificare la modalità di verifica (per esempio, trasformando la prova scritta in orale). Gli esami di laurea si svolgeranno in presenza. La modalità a distanza sarà consentita solo per i laureandi, residenti nelle zone colpite dall’alluvione, che presentino una richiesta motivata in merito alla sessione straordinaria di laurea di giugno (anno accademico 202122). "L’Ufficio carriere – aggiungono da Unife – sarà flessibile in merito al rispetto delle scadenze amministrative precedentemente comunicate".

Per quanto riguarda il sostegno economico a studentesse e studenti saranno adottate alcune misure economiche per chi vive nelle zone colpite dall’alluvione. Tra gli aiuti figurano l’esonero dalle tasse universitarie per l’anno accademico 202324. Nel frattempo, ulteriori interventi straordinari sono in via di rapida definizione e saranno comunicati al più presto dai vertici dell’università. Anche Unife si è poi attivata per la raccolta fondi a sostegno delle comunità colpite "La Regione – si legge in un comunicato dell’Ateneo – ha attivato una raccolta fondi per sostenere le persone e le comunità emiliano-romagnole che sono state colpite da alluvioni o frane conseguenti agli eventi atmosferici estremi che si sono verificati nel mese di maggio 2023".

Chiunque può contibuire con un aiuto utilizzando e seguenti coordinate bancarie. Iban: IT69G0200802435000104428964. Causale: ‘Alluvione emilia-romagna’. Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna (anche in versione abbreviata ‘Agenzia regionale Sic.T. Protezione civile Emilia Romagna). Dall’estero codice Bic Swift: UNCRITM1OM0. La banca di riferimento è la Unicredit.

re. fe.