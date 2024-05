Unife, viaggio nel ’Career day’. Studenti e imprese a confronto: "Un’occasione per conoscerci"

Grande successo per il Career Day Unife, l’evento organizzato nella giornata di ieri dall’Università di Ferrara per favorire l’incontro tra le imprese e gli studenti dell’ateneo. Il principale appuntamento che mette in contatto le aziende con i giovani, futuri protagonisti del mondo del lavoro, ha visto la partecipazione di 75 realtà imprenditoriali del territorio, nazionali e multinazionali, associazioni di categoria e Ong. Nel corso della manifestazione le imprese si sono presentate agli studenti, illustrando le possibilità di ingresso in azienda, le posizioni aperte e le figure di maggiore interesse. "Il Career Day è diventato negli anni un appuntamento imprescindibile nel palinsesto degli eventi che il nostro ateneo dedica alla comunità studentesca – le parole della rettrice Laura Ramaciotti –: si tratta dell’iniziativa principe delle tante che mettiamo in campo tutto l’anno per accompagnare i nostri studenti dal momento dell’orientamento e per tutta la carriera, sino alla scelta del proprio orizzonte professionale e all’inserimento nel mondo del lavoro. È un evento che continua a crescere in numeri e in gradimento, anche da parte delle aziende, che sono sempre più numerose, di alto livello e dimensioni. Il loro interesse a essere presenti al Career Day è un segnale dell’attrattività del nostro ateneo e della qualità della didattica, capace di formare persone dotate delle competenze e conoscenze richieste dal mondo delle imprese".

Durante l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ferrara, gli studenti hanno così avuto la possibilità di conoscere direttamente le realtà delle imprese presenti, capire i profili ricercati e presentare il proprio curriculum. "Abbiamo incontrato diversi ragazzi – il commento di Paolo Martinelli dell’azienda Sintexcal –, per le aziende si tratta di un’iniziativa interessante per fare network. Si sono rivolti a noi anche studenti stranieri, che ci possono dare un apporto culturale importante e ci consentono di uscire da quel rischio di provincialismo di cui Ferrara soffre negli ultimi tempi". "Le opportunità sono tantissime – spiega Giorgio Bolognesi, studente di ingegneria meccanica –, è stata una giornata volta al vero e proprio inserimento nel mondo del lavoro visto che abbiamo potuto parlare anche con alcune agenzie di collocamento". Gli fa eco Federico Borghesi, iscritto alla facoltà di chimiche e tecnologie farmaceutiche: "E’ un ambiente molto utile, che consente a noi studenti di capire quali sono le professioni a cui possiamo ambire una volta terminati gli studi". "Siamo un’azienda in crescita, assumiamo oltre 130 persone all’anno – le parole di Maria Laura Bongiovanni dell’azienda I-Consulting –, i giovani sono il nostro bacino di eccellenza. Offriamo tutti i percorsi, dai tirocini agli stage retribuiti: diversi studenti ci hanno chiesto informazioni".

Soddisfatta anche Nicolina De Michele di Lavoro Più: "Una giornata intensa, non mi aspettavo così tanta gente – le sue parole –, l’anno scorso non c’era stata tutta questa richiesta. Segno che i giovani sono sempre più curiosi ed interessati al mercato del lavoro". Spazio anche ad una giovanissima ancora non iscritta all’università, ma frequentante il quinto anno del liceo artistico: "Cerco un’azienda che possa consentirmi di fare qualche ‘lavoretto’ affiancato agli studi – dice Lynn Bacilieri –, il Career Day è una buona opportunità per comprendere punti di vista diversi. C’era un’ampia quantità di scelta, ci siamo potuti confrontare su più settori".