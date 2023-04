Unioni civili registrate soltanto in 4 Comuni Primo figlio, è la terra dei genitori più giovani

L’età media dei genitori

alla nascita del primo figlio, in provincia di Ferrara, secondo il rapporto Istat del 2021 è di 35,6 anni per il padre e 32 per la madre. I più giovani in Emilia-Romagna, la cui media regionale è di 35,9 per il padre e 32,3 per la madre. Mentre in altre province troviamo anche genitori più vecchi: a Bologna dove l’età del padre è 36, 4 e della madre 32,9, seguita da Modena con 36 per il padre e 32,3 per la padre. In sostanza, quindi, in una provincia dove l’età media è tra le più alte della regione, l’età dei genitori al momento della nascita del primo figlio, è la più bassa registrata in Emilia-Romagna, seppur sempre oltre i trentuno anni che è il limite più basso a livello nazionale.