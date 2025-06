Startup, le migliori idee. Vince l’istituto Bachelet con i viaggi nei borghi

Fra le idee di imprese progettate dai giovani a livello regionale, si è classificata prima assoluta la startup ’Borgo!’ dell’Istituto tecnico economico Bachelet di Ferrara, una piattaforma digitale dedicata all’organizzazione di viaggi nei borghi italiani, con esperienze sostenibili e personalizzate, che intende valorizzare le realtà locali meno conosciute. La scuola ferrarese ha ideato uno dei dodici progetti di startup innovative create da oltre 100 studenti di istituti secondari superiori dell’Emilia Romagna. È il risultato dell’edizione 2024-25 del progetto ’Crei-amo la startup!’ promosso dai giovani imprenditori di Confindustria con il sostegno dell’ufficio scolastico regionale e la collaborazione della rappresentanza regionale dell’associazione italiana giovani per l’Unesco. Fra e scuole premiate anche l’Istituto Copernico-Carpeggiani di Ferrara per la tecnologia, caratteristica vincente della loro startup ’Waterfall wall’: un oggetto di design per l’arredo, realizzato con materiali riciclati, con acqua che scorre e interazioni luminose. L’iniziativa, giunta alla ventiseiesima edizione, ha l’obiettivo di far vivere agli studenti l’esperienza dell’impresa, a partire dall’ideazione sino alla messa a punto della startup, con il coordinamento dei loro docenti e la supervisione dei giovani imprenditori in qualità di tutor. Hanno partecipato 12 istituti secondari superiori dell’Emilia-Romagna. Negli anni l’iniziativa ha coinvolto complessivamente circa 4.500 studenti di tutte le province dell’Emilia-Romagna. "’Crei-amo la startup’ – ha sottolineato Ivan Franco Bottoni, coordinatore del progetto e Past President dei Giovani imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna – è un progetto che avvicina concretamente i ragazzi al mondo del lavoro e delle aziende. I ragazzi progettano una loro startup assieme ai docenti e ai giovani imprenditori, imparano a collaborare in squadra e ad assumersi impegni".