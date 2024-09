Ursa, un tour sostenibile da Monfalcone a Bondeno

La bicicletta è un mezzo di trasporto a zero emissioni e pertanto è annoverato tra quelli più sostenibili. Per Ursa, azienda multinazionale avente una sede produttiva a Bondeno, è diventata un elemento per consolidare, dal punto di vista professionale, lo spirito di squadra. 15 ciclisti amatoriali, tra dipendenti e dirigenti delle Business Unit Italia e Adria, sono partiti da Monfalcone, al confine con la Slovenia - dove Ursa ha uno dei suoi stabilimenti -, per arrivare a Bondeno, creando così un percorso immaginario di connessione tra la due realtà. Special guest di questa avventura, nell’ultima tappa, il campione Francesco Moser.