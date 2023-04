Via Correggio e Sp 13 "Quali i tempi dei lavori?"

CASUMARO

I lavori ai ponti a Casumaro continuano a preoccupare per le future chiusure di strade e la relativa viabilità, portando il consigliere Alessandro Guaraldi, in forza a Fratelli d’Italia, a presentare una interrogazione in Comune a Cento. Dai banchi dell’opposizione continua dunque a porre domande sulla questione, interrogando l’amministrazione comunale per sapere se è stato definito un cronoprogramma dei lavori. Il primo ponte interessato dai lavori è infatti situato sulla strada provinciale 13 all’intersezione con via Ponticelli a Casumaro, mentre il secondo attraversa il canale Palata intorno al chilometro 6 della strada provinciale 19 e dalla Provincia sono stati previsti fino a sei mesi di cantiere per il primo, e fino adotto mesi per il ponte sulla SP9, con relativi disagi ma soprattutto la necessità di una viabilità alternativa per non isolare Casumaro e garantire il collegamento tra il modenese e il ferrarese. "La frazione di Casumaro sarà a breve circondata da lavori di ripristino che coinvolgeranno i ponti presenti su SP13 e su SP9 ed inoltre la tanto attesa riasfaltatura di via Correggio – dice Alessandro Guaraldi – con l’interrogazione voglio sapere se è stato definita un cronoprogramma dei lavori". E spiega.

"La Provincia di Ferrara ci ha comunicato, tramite la risposta a una interrogazione provinciale, che il 29 marzo era stato organizzata una riunione con i sindaci dell’altro ferrarese per fare il punto della situazione sui lavori che partiranno a breve sui ponti e su via Correggio - -dice Guaraldi - Ad oggi ancora non sappiamo però quale sarà la programmazione. Se i lavori sulla sp13 e su via Correggio partiranno contemporaneamente, infatti, i cittadini e le aziende subiranno ingenti danni dovuti alla modifica della viabilità. Come faranno i casumaresi ad arrivare a Buonacompra e all’imbocco della cispadana? Via Orologi tra l’altro risulta ancora chiusa al traffico. E inoltre non si è pensato ad una soluzione per i mezzi pesanti?". Domande alle quali dovrà dare risposta il sindaco Edoardo Accorsi. "Le chiusure, che ipoteticamente dovrebbero durare per diversi mesi, andrebbero ad isolare Casumaro, rendendo difficoltoso il transito dei mezzi pesanti e degli automezzi – tuona Guaraldi - Mi domando se i nostri rappresentati comunali si siano spesi per garantire che non ci siano sovrapposizioni di lavori e per trovare assi viari alternativi. Mi auguro che con questa interrogazione i cittadini possano esser informati su tutti i lavori".

Laura Guerra