"Via Frattina, danni provocati dai camion. Pronti a denunciare"

"Il Comune ha concesso il nulla osta al transito e oggi le strade di Vigarano sono distrutte". Tuonano i membri del ‘Gruppo Informale per la Tutela del Territorio e della Salute’ che si stanno occupando dell’attività del biogas "dai miasmi legati alla sua produzione e dall’eccessivo transito in zone residenziali". Marco Falciano è il portavoce. "Le strade comunali sono state danneggiate dai mezzi pesanti – ribadisce – tra cui via Frattina, così deteriorata da essere ormai intransitabile e dichiarata chiusa al traffico sino al suo ripristino. Ci riserviamo di adire le vie legali per verificare la sussistenza di un danno erariale imputabile agli amministratori che hanno concesso il nulla osta al transito, in deroga alle limitazioni di peso imposte dalla segnaletica o senza vi fosse un motivo, determinando pregiudizio alla viabilità".

Claudia Fortini