Via XX settembre, al via il rifacimento

A un anno dall’inaugurazione del nuovo ponte Bononi, che ha sostituito il vecchio Ponte Rana, parte il rifacimento completo, per oltre un chilometro, di via XX Settembre, della strada principale che attraversa il Quartiere del Sole e collega il capoluogo alla strada provinciale che porta a Scortichino. I lavori sono iniziati mercoledì mattina. Si tratta della totale asfaltatura di via XX Settembre e via per Scortichino nel tratto di competenza comunale. Il rettilineo lungo circa un chilometro, vedrà la posa di nuovo manto stradale in entrambi i sensi di marcia dal Ponte della Rana "Cav.Bononi" in avanti per tutto il tratto di strada comunale. L’intenzione di realizzare quest’opera era stata annunciata dall’Amministrazione comunale lo scorso dicembre in occasione della riapertura del Ponte Rana-Bononi, nell’ambito del progetto di sicurezza stradale dedicato al Quartiere del Sole. E’ uno dei punti nevralgici del traffico e si tratta di strade che collegano al polo scolastico. Da un anno circa, via XX Settembre fa parte della "zona a 30 chilometri orari" che coinvolge tutte le strade del Quartiere del Sole ad eccezione di via Malaguti ovvero della circonvallazione Ovest. Oltre alla posa del nuovo manto stradale, in questa occasione, verrà realizzato un nuovo attraversamento pedonale in corrispondenza dell’incrocio tra via XX Settembre e via Granatieri di Sardegna e via Parini pressappoco all’altezza del campo sportivo e dell’ingresso ai vari plessi scolastici. Per sindaco e giunta: "Tutti gli interventi vanno nella direzione di garantire la maggior sicurezza possibile ai residenti e a tutti gli utenti della strada – hanno più volte sottolineato - con particolare attenzione alla tutela della mobilità dolce che in quell’area della Città coinvolge anche centinaia di bambini e ragazzi in entrata o in uscita dalle varie scuole". La richiesta di realizzare un nuovo attraversamento pedonale rialzato infatti, era stata avanzata dai giovani componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che avevano valutato quest’opera importante per il miglioramento della loro sicurezza quotidiana. I lavori di asfaltatura di via XX Settembre e via per Scortichino proseguiranno per alcuni giorni.