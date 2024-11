Viabilità locale e Cispadana. Balboni (Fd’I) al Cafè & Bistrò: "Opera strategica per lo sviluppo"

Infrastrutture e Cispadana: un Progetto Cruciale per migliorare la viabilità e il collegamento delle aree Artigianali e industriali. Se ne è parlato nei giorni scorsi con il candidato FdI in Regione, Alessandro Balboni al Café & Bistrò “Il Castello” di Poggio Renatico. Un evento che ha visto la partecipazione di cittadini e militanti del circolo territoriale, un momento di grande valore politico e sociale per rilanciare il futuro della regione Emilia-Romagna. Balboni ha esposto con chiarezza i punti salienti del suo programma elettorale, sottolineando l’importanza di un’azione politica che sia vicino alle reali esigenze dei cittadini e che metta al centro le problematiche locali, senza mai dimenticare l’orizzonte nazionale e le sfide che l’Italia dovrà affrontare nei prossimi anni. Tra i temi fondamentali trattati, un particolare focus sul completamento e il miglioramento della Cispadana, una delle opere strategiche più attese per un futuro di crescita e sviluppo per la nostra regione, e i problemi legati alla viabilità locale, puntando sulla modernizzazione delle infrastrutture e sulla creazione di un sistema di mobilità integrato e al passo con i tempi.

Il presidente e coordinatore del circolo territoriale di FdI Poggio Renatico Pier Giorgio Pellegrini ha voluto esprimere un sentito ringraziamento ad Alessandro Balboni per il suo intervento: "Puntiamo sul futuro e sul cambiamento che possiamo costruire insieme", ha dichiarato Pellegrini, ricordando quanto sia cruciale il sostegno di ogni cittadino in questo momento decisivo per la nostra regione. “Il lavoro di Alessandro Balboni ha reso ancora più chiara la strada che dobbiamo percorrere per rafforzare la nostra comunità".