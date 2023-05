Vicini in festa a Pontelagoscuro Un pomeriggio di musica e giochi

di Mario Tosatti

Torna la ‘festa dei vicini’ con una giornata di animazione, intrattenimento, giochi e musica. L’appuntamento è per domani alle 16 a Pontelagoscuro. A presentare l’iniziativa sono stati l’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, la vicepresidente di Acer Sabrina Cherubini, la consigliera e il funzionario del servizio clienti Acer Chiara Scaramagli e Serena Rosa. "È un orgoglio – ha sottolineato Coletti – rinnovare con Acer un appuntamento nato dalla volontà di mettere in contatto e accrescere la socialità fra gli abitanti dello stesso palazzo o dello stesso quartiere. La ‘Festa dei vicini’ è, per antonomasia, la festa delle relazioni, dell’incontro e dello stare insieme. Ringrazio la direzione di Acer e il personale che ha lavorato per l’organizzazione di un pomeriggio che auspico sia, per le persone che parteciperanno, uno dei tantissimi momenti in cui frequentarsi con serenità. Per l’amministrazione è un appuntamento atteso, in quanto favorire le opportunità di incontro fra i cittadini significa creare benessere sociale e costruire una salda rete relazionale che porta benefici e arricchisce l’intera comunità".

Il Comune, attraverso Acer, onora anche quest’anno la ricorrenza giunta alla quattordicesima edizione per quanto riguarda il capoluogo estense. L’evento si terrà in via Risorgimento 22 e la giornata sarà allietata da animazioni, giochi per tutte le età, intrattenimento, musica e una merenda per tutti. Ecco il programma dettagliato della festa. Dalle 16 accoglienza, distribuzione dei cestini della merenda e dei gadget. Dalle 16.30 alle 17.45, spazio ai giochi per bambini e intrattenimento musicale, mentre alle 18 è prevista la tombola. In caso di maltempo la festa verrà spostata al centro sociale il Quadrifoglio, in viale Savonuzzi 54. La ‘festa dei vicini’ si festeggia universalmente il 26 maggio ed è una ricorrenza nata per la prima volta a Parigi nel 1999 e che col tempo si è espansa fino a coinvolgere 49 Paesi in Europa e fuori dal continente, tra cui Canada, Messico e Giappone.

