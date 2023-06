Visite guidate all’Abbazia ed escursioni all’Oasi di Canneviè

Un inizio di giugno ricco di offerte per tutti che spaziano dalla storia alla natura nel territorio codigorese. Oggi e fino a domenica, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 9,30 salite gratuiti al campanile di Pomposa, per info 3405300299 e solo per oggi apertura straordinaria della Cripta sotto l’altare dell’abbazia d Pomposa dalle 8,30 1alle 930 mentre dalle 10 alle 15,30 spiegazione storica sul ricollocamento della Cripta e sulla cinta difensiva Bunker ancora visibile nei vigneti che circondano l’abbazia. Iniziative, gratuite, delle associazioni il Mantello, Buonicontro e della direzione regionale dei musei. Sempre domani fino al 28 ottobre, tutti i sabati, con partenza della motonave da Canneviè ci si potrà avventurare alla scoperta del Po di Volano e della Sacca di Goro. L’escursione, al costo di 20 euro, comprende la tappa alla Torre della Finanza, per visitare l’edificio, risalente al XVIII secolo, In occasione del Ponte della Festa della Repubblica, sabato 3 giugno, alle 17, è stata organizzata una speciale "Camminata nel Bosco Spada" con guida. Al termine della passeggiata ad attendere i partecipanti ci sarà una coppetta di goloso gelato artigianale. Domani alle 17, dall’attracco posto di fronte all’Oasi di Canneviè, prenderà il via un’affascinante escursione in motonave, per scoprire "Il Delta del Po al Tramonto. Prenotazione allo 0533-719110.