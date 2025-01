Vittorio Chen è sindaco. Con il tricolore a 12 anni: "Sabato niente scuola"

di Claudia Fortini

"Così potreste avere il primo sindaco cinese". Scherza con i compagni Vittorio Chen Ze Yu, 12 anni, di fronte alla platea di insegnanti e consiglieri, mentre nella sala municipale di Jolanda di Savoia pronuncia il discorso di insediamento da sindaco del consiglio comunale dei ragazzi. Simpatia e coraggio. Dimostra una disinvoltura tale da fare invidia a molti politici navigati. "Ho aspettato il momento giusto per candidarmi – ammette in un commento ‘fuori onda’ –. Quando ero in quinta elementare sarei stato troppo piccolo, se avessi aspettato il prossimo anno non mi sarei più potuto candidare. Questo era il momento giusto. Mi sono fatto coraggio e ho provato, spinto dall’entusiasmo dei miei compagni di classe. Loro ci hanno creduto prima di me". Per la prima volta in diciotto anni di storia del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. Dietro al sorriso di Chen Ze Yu c’è un programma elettorale ambizioso e una voglia incredibile di cambiare le cose insieme a tutti i suoi coetanei. Una folata di proposte che il sindaco Elisa Trombin e gli assessori hanno tutte le intenzioni di ascoltare. Per contribuire a realizzarle. Laboratori, cene culturali e un parco più bello. Tra le proposte di Chen Ze Yu troviamo laboratori extrascolastici, cene culturali aperte a tutti, la sistemazione dei giochi nel parco pubblico e progetti di inclusione per anziani e disabili. "Voglio che Jolanda sia un posto ancora più bello e accogliente" ha spiegato il giovane sindaco cinese che parla perfettamente l’italiano. Con i suoi compagni di scuola ha pensato di chiedere "armadietti a scuola dove tenere i libri, per rendere più comoda la vita scolastica". Non è tutto: "L’idea della settimana corta dal lunedì al venerdì per non andare a scuola il sabato mattina – ha ricordato – è un’altra delle proposte che facciamo come lista. Anche se su questo non ci hanno mai ascoltato. Crediamo che i ragazzi abbiano bisogno di più tempo libero per stare con gli amici e fare sport". Un esempio di integrazione. Vittorio è figlio del titolare del bar ’Mamma mia’, un punto di riferimento per la comunità di Jolanda. La sua famiglia è in Italia da anni e si è sempre sentita a casa. "Siamo molto integrati – ammette Vittorio –. Mia sorella ha studiato qui e tutti ci conoscono". "L’elezione di Vittorio è un segnale importante – sottolinea Elisa Trombin –. Ha personalità ed è un ragazzino coraggioso, simpatico, pieno di vitalità. La sua elezione dimostra che i nostri ragazzi sono attenti ai problemi della comunità e hanno voglia di partecipare alla vita pubblica. L’iniziativa del consiglio comunale dei ragazzi è attiva da 18 anni e ogni anno ci regala delle sorprese". C’è un futuro promettente. "A Jolanda ci conosciamo tutti e ci sentiamo tutti a casa, un valore aggiunto per una comunità dove le persone si stimano quando sanno rappresentare dei valori – aggiunge il sindaco –. Il suo entusiasmo e la sua voglia di fare, l’impegno corale della scuola e dei ragazzi, sono un esempio di vitalità per Jolanda di Savoia. Siamo sicuri che il suo mandato sarà ricco di soddisfazioni così come abbiamo vissuto tutti i singoli sindaci e mandati dei ragazzi e che lascerà un segno nella storia del comune". Un ruolo caratterizzato anche da tante candidature femminili.